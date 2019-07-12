Рабінович: виборцям потрібно приймати зважене рішення

Народний депутат України, співзасновник партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович впевнений, що сьогодні люди в ейфорії, але потрібно швидше приймати зважені рішення і спостерігати за реальними змінами. Про це він заявив у коментарі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Є такі партії на нашому фланзі, які розраховують тільки на те, що їх переплутають з нами! Не плутайте: тарифи і мир – це шостий номер у виборчому бюлетені! Це "Опозиційна платформа – За життя", а не ті, хто прикидається опозицією. Нормальне життя – №6. До побачення, наша "неласкава" Рада. Повертатися не треба! Я хочу, щоб з новою Радою ми почали будувати країну. Потрібно припинити приймати закони заради красивих гасел, а будувати країну! Всі наші сусіди процвітають, тільки у нас поки війна і крики", – констатував політик.

Парламентарій впевнений, що українцям варто задуматися про те, що нинішня влада намагається зробити з України Північну Корею. На його думку, українцям саме час задуматися про завтрашній день.

"Ми повинні думати про завтрашній день. Треба проголосувати за мир, нормальні тарифи, за життя в нашій країні. Ми всі поділилися на тих, хто "за життя", і тих, хто проти. Нам залишився тиждень до вибору – мир чи війна. Тому потрібно взяти голову в руки, подумати про себе і сім'ї, і проголосувати за №6 – за мир і життя!", – резюмував Рабінович.