Рабінович: інтереси України та її громадян повинні бути вищими за особисті амбіції політиків

Завдання партії Рабиновича - у відновленні миру в країні

Личные амбиции политиков должны отойти на второй план перед интересами Украины и ее граждан. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы – За життя" и народный депутат Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"На своем примере мы показали, как личные амбиции должны отойти на второй план перед интересами страны и избирателей. Мы, наверное, первые и единственные в Украине, кто сказал: давайте объединимся на одной платформе, пойдем вместе к победе, а уже потом будем разбираться. И это самый правильный путь. Сегодня мы должны посмотреть на то, что происходит с нашей страной, что происходит на наших глазах, понять и осознать свою ответственность, "сесть в одну лодку". Между нами хотят внести раздор, но никогда этого не будет", – отметил политик.

По его словам, задача для партии номер один – "остановить войну и вернуть в Украину мир".

"Как такое могло произойти, что в Украину вернулись голод и холод, а на улицы – фашизм? Как так, что сегодня героями называют не тех, кто защищал ее во Второй мировой войне, а тех, кто стрелял им в спины? Сегодня мы собрались для того, чтобы с этим покончить, чтобы это победить! Мы не идеальны, но мы абсолютно точно лучшие, потому что мы сегодня можем принести мир. Нам все обещают, но как они это сделают, ведь слушают и слышат только себя! И когда вы, украинцы, пойдете на избирательные участки, посмотрите, подумайте сердцем, кто сегодня может принести мир, а кто только говорит об этом. Выбирайте сердцем!" – призвал Вадим Рабинович.

Не менее важным вопросом, который предстоит решить в первую очередь, политик назвал экономическую ситуацию в Украине. По его словам, нынешняя экономическая политика ведет к краху государства.

"Сегодня руководят страной проходимцы, которые и двух классов не закончили. Но нельзя так управлять страной! Нельзя так строить страну – даже строительство сарая требует плана. Да, мы готовы потерпеть, но нам нужно знать, что завтра мы будем жить в великой Украине! Пока же этого не происходит, и мы продолжаем кормить шайку проходимцев у власти. Хватит нам кормить иностранных реформаторов – начиная от Супрун и заканчивая всей той бандой, которая реформировала, а теперь убежала куда-то с нашими деньгами, и которая продолжает сидеть у кормушки, добивая нашу страну!", - сказал основатель "Оппозиционной платформы – За життя".