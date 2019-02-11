Рабінович: іноземці у владі грабують українців заради вигоди олігархів

Фото: Вадим Рабінович (РБК-Україна)

Рабинович заявив, що над українцями поставили величезний експеримент

Влада призначила на важливі посади іноземців, які тепер нахабно грабують українців заради вигоди олігархів. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат та засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Над нами поставили величезний експеримент. Втікач Янукович сказав, що його "розвели як лоха". Так ось, народ ще більше розвели! Його просто обвели навколо пальця, і тепер ми бачимо, що коїться в країні. Всі ці зальотні паразити, яких привезли з-за кордону і посадили в уряд, абсолютно не самостійні люди. Їх призначили на посади, щоб "розводити" наших людей і красти в інтересах олігархів. Суми, які крадуть ці зальотні, просто колосальні!", – вважає парламентарій.

Він також додав, що всі останні п'ять років в країні не працюють Конституція і вся судова система.

"У нашій країні вже 5 років не працює Конституція, не працюють суди. Ми ж бачимо, скільки відбулося судових засідань, відбулося арештів, але потім раптово все змінюється! Для мене кодою всього, що відбувається було рішення суду про те, щоб все майно колишнього міністра МВС Захарченка звільнити від арешту і передати йому. Ну що ці паразити при владі робили останні 5 років? Навіщо ви нам розповідали, що це головні злочинці, що вони винні? А сьогодні ви навіть вже барахло їм віддаєте! Виходить, що нам весь цей час просто брехали", – заявив політик.

За словами засновника "Опозиційної платформи – За життя", українцям потрібно перестати вірити телевізору, по якому постійно брешуть про поліпшення їх добробуту, а частіше дивитися в свій холодильник.

"Я звертаюся до всіх людей! Є тільки один рецепт, як розібратися в ситуації. От як тільки ви почули, що ми добре живемо, що Супрун добре працює, що інші міністри – хороші, підійдіть до холодильника, відкрийте його і уважно подивіться. Ви зрозумієте, що вони нас просто дурять. Вони хочуть, щоб ми, обкрадені і обдурені, говорили: "Ура" і "Слава", щоб якомога довше залишатися при владі!", – підсумував Рабінович.