ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: іноземці у владі грабують українців заради вигоди олігархів

Новини » Політика    11.02.2019 - 10:54
Рабінович: іноземці у владі грабують українців заради вигоди олігархів
Фото: Вадим Рабінович (РБК-Україна)

Рабинович заявив, що над українцями поставили величезний експеримент

Влада призначила на важливі посади іноземців, які тепер нахабно грабують українців заради вигоди олігархів. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат та засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Над нами поставили величезний експеримент. Втікач Янукович сказав, що його "розвели як лоха". Так ось, народ ще більше розвели! Його просто обвели навколо пальця, і тепер ми бачимо, що коїться в країні. Всі ці зальотні паразити, яких привезли з-за кордону і посадили в уряд, абсолютно не самостійні люди. Їх призначили на посади, щоб "розводити" наших людей і красти в інтересах олігархів. Суми, які крадуть ці зальотні, просто колосальні!", – вважає парламентарій.

Він також додав, що всі останні п'ять років в країні не працюють Конституція і вся судова система.

"У нашій країні вже 5 років не працює Конституція, не працюють суди. Ми ж бачимо, скільки відбулося судових засідань, відбулося арештів, але потім раптово все змінюється! Для мене кодою всього, що відбувається було рішення суду про те, щоб все майно колишнього міністра МВС Захарченка звільнити від арешту і передати йому. Ну що ці паразити при владі робили останні 5 років? Навіщо ви нам розповідали, що це головні злочинці, що вони винні? А сьогодні ви навіть вже барахло їм віддаєте! Виходить, що нам весь цей час просто брехали", – заявив політик.

За словами засновника "Опозиційної платформи – За життя", українцям потрібно перестати вірити телевізору, по якому постійно брешуть про поліпшення їх добробуту, а частіше дивитися в свій холодильник.

"Я звертаюся до всіх людей! Є тільки один рецепт, як розібратися в ситуації. От як тільки ви почули, що ми добре живемо, що Супрун добре працює, що інші міністри – хороші, підійдіть до холодильника, відкрийте його і уважно подивіться. Ви зрозумієте, що вони нас просто дурять. Вони хочуть, щоб ми, обкрадені і обдурені, говорили: "Ура" і "Слава", щоб якомога довше залишатися при владі!", – підсумував Рабінович.

Рабінович: у будь-якій цивілізованій країні Супрун вже давно привелки б до відповідальності
Новини України Рабінович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся