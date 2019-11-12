Рабінович: всі ініціативи по землі, крім референдуму, - антиукраїнська позиція

Народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович 12 листопада звернувся з парламентської трибуни до президента Володимира Зеленського та його команди в зв'язку з їх наміром відкрити ринок землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Співголова фракції ОПЗЖ назвав сьогоднішній день – "вирішальним днем в історії новітньої України".

"Багато бід бачила наша земля. Але такого, щоб її продавали – такого ще не було. Різні "попередники" розкрадали заводи, фабрики, знецінювали гривню. Але тепер до влади прийшла нова команда з новими креативними заморочками. Одна з них – продати землю України, а потім гарно всім розповісти, як ми будемо жити після її продажу іноземцям", – заявив політик.

Народний депутат нагадав своїм колегам заклик Зеленського проголосувати за закон про зняття мораторію на продаж землі в першому читанні, і його ж обіцянку "внести правки в цей закон і провести референдум, але тільки потім".

"Просто геніально! Просто повірте на слово новій владі і продайте свою землю. Але ми вже повірили цій владі, що вона буде захищати свободу слова, що вона не буде тиснути на канали, що вона знизить тарифи, а навесні будуть посадки. Але "не так сталося, як гадалося". Тому ні, пане президенте. Є тільки одна доцільна пропозиція: всенародний референдум спочатку, а після – подивимося. Все інше – антиукраїнська, антинародна позиція", – заявив Рабінович.

Політик упевнений, що "кожна розумна людина у будь-якій політичній силі усвідомлює: це питання не політичне, це питання виживання та існування нашої України".

"А всім представникам МВФ, Сороса та інших, чиї загребущі руки тягнуться до землі України, я хочу сказати: ви прорахувалися, панове, не вийде! А хто не розуміє по-російськи, я перекладу: дідька лісого ви отримаєте, а не землю України!", - заявив Рабінович.

У зв'язку з цим співголова фракції закликав всіх "об'єднатися заради захисту нашої землі".

"Був би у мене талант, я б зараз, стоячи за парламентською трибуною, заспівав: Вставай, країно велика! Але таланту у мене немає, і парламент – це не співоче поле. Тому просто скажу: давайте забудемо всі політичні чвари, забудемо, хто в якій політичній силі, давайте згадаємо, що ми всі – діти України, землю якої на наших очах обкрадають і розпродують! Я вірю в Україну! А ті, хто хоче розпродати нашу землю, на Україну не вірять! Я вірю в Україну, і тому запевняю: ми не дамо продати нашу землю!" – резюмував Рабінович.