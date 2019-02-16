Рабінович: до "гіперлупів" Кабміну варто розібратися з "убитими" дорогами

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович розкритикував проект "вакуумної капсули"

Перш ніж міркувати про будівництво "гіперлупів", Кабінет міністрів і Міністерство інфраструктури повинні відремонтувати "убиті" дороги по всій країні. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Міністерство інфраструктури все-таки замовило за державні гроші дослідження "Перспективи розвитку гіперлупа". Як вони це називають: "Транспорт 5-го покоління". Я завжди кажу просту річ: хлопці, ви перед "гіперлупом" дірки в асфальті спробуйте закрити, хоча б на вході перед міністерством. Але вони, звичайно, про це не думають", – зазначив парламентарій.

Він також розкритикував сам проект "вакуумної капсули", в якій не передбачено туалет, а пасажири будуть пересуватися в положенні "напівлежачи".

"Ну ось що вони "надосліджували"? Пасажири будуть курсувати у вакуумних поїздах в положенні напівлежачи. Максимальна ширина цієї капсули буде 1 метр 35 сантиметрів. Як же доведеться "скрючиваться", щоб залізти в неї? У проекті капсули також не передбачені туалети. Це звичайно смішно, але цим займається наш міністр інфраструктури! Той чоловік, який по ідеї повинен вести інфраструктуру у XXI століття. Ось таких моральних виродків ми допустили до влади", – заявив народний депутат.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також порадив міністру інфраструктури "вийти з кабінету" і подивитися на стан українських доріг, перш ніж займатися проектом "гіперлуп".

"У міністра інфраструктури нещодавно був день народження, і йому подарували торт у вигляді руїн Кремля. Він дуже радів. Пане міністре, для того щоб побачити руїни, вам не потрібно дивитися на Кремль. Вийдіть на наші вулиці, вийдіть і подивіться на нашу країну. Подивіться, що ви зробили з державою, і відразу зрозумієте, що займатися "гіперлупами" зарано", – зазначив політик.

Він також нагадав, що в Україні уряд оголосив 2018 рік – "роком доріг". І додав, що за цей рік стан інфраструктури у країні тільки погіршився.

"До речі, у нас закінчився "Рік автомобільних доріг". Я взагалі боюся слова "рік". У них був "рік доріг" – вони вбили дороги. Не дай Бог, щоб вони рік чого-небудь іншого оголосили", – підсумував Рабінович.