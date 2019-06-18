Рабінович: борги МВФ повинні віддавати ті чиновники, які брали кредити

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович зазначив, що попередня влада набрала мільярдні кредити і сама ж їх розікрала

Борги перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) повинні віддавати ті чиновники, які ці кредити брали. Про це заявив народний депутат України, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Сьогодні борги українців перед нашими західними партнерами зашкалюють. Я сподівався, що Володимир Зеленський прийде і скаже: хлопці з МВФ, у нас був корупційний режим, ви навішали на воюючу країну мільярди, давайте сядемо за стіл, спишемо борги і почнемо нове антикорупційне життя. Але цього не сталося", – заявив парламентарій.

За його словами, попередня влада набрала мільярдні кредити і сама ж їх розікрала.

"Але що ми чуємо від Зеленського? Знову будемо сповна виплачувати борги МВФ, знову йдемо в НАТО і ЄС, де нас не чекають. Але ж МВФ – це зашморг на шию України! Всі чиновники, як один, кажуть, що нічого не крали, хоча всі роки незалежності гроші кудись зникають. Ось минула влада набрала величезні кредити і ці гроші розікрала. Нехай ці чиновники, хто брав кредити, борги і віддають", – вважає народний депутат.

Політик впевнений, що держава має всі можливості для того, щоб стягнути гроші з чиновників-корупціонерів.

"Повернути ці розкрадені гроші треба, відібравши у колишніх чиновників. Нам показували відео, де Янукович вантажівками гроші вивозив – і потім ці гроші знайшли, але бюджет не повернули, мовляв, нічого цього не було. В цілому полювання за грошима колишніх чиновників – невдячна справа. Для цього потрібні справедливі антикорупційна і судова системи. Потрібно заводити справи на тих, хто ще не втік з країни", – резюмував Рабінович.