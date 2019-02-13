Рабінович: через дії влади Україна опинилася в списку голодуючих країн

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович заявив, що ООН не повірила в "успіхи" нашої влади

Організація об'єднаних націй (ООН) внесла Україну до списку голодуючих країн, всупереч заявам представників нинішньої української влади, які рапортують про економічне зростання. Про це в ефірі на телеканалі "112 Україна" заявив народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Організація об'єднаних еаций, не слухаючи всіх, хто розповідає, що в нашій країні все добре, другий рік поспіль вносить Україну в список країн, які голодують. Ось це "зрада", так "зрада", – заявив парламентарій.

За його словами, нинішня влада України в передвиборний період (з 1 березня) запланувала перерахувати пенсії – додати від 200 до 500 гривень, що, втім, потім "з'їсть" зростання цін на продукти та комунальні тарифи.

"Уряд перед виборами також погасить заборгованість перед шахтарями по зарплаті. Сумарно це 400 млн гривень. Але вони не мають намір після виборів вам далі ці заборгованості погашати", – зазначив народний депутат.

Він додав, що зростання цін на продукти і комунальні послуги "вбиває" малозабезпечених українців.

"ООН не слухає нашу владу і відносить Україну до голодуючим країнам. Їм же не видно, яке у нас відбувається "покращення", про яке говорить наша влада. Вони бачать, що насправді відбувається. А влада нічого більше не залишається тепер, як вийти з ООН і оголосити такий рейтинг підступами Путіна", – підсумував Рабінович.