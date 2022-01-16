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Рабінович: COVID-боротьба перетворюється на великий транснаціональний бізнес

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Київ, Неділя 16 січня 2022 18:37
Рабінович: COVID-боротьба перетворюється на великий транснаціональний бізнес Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Боротьба з коронавірусом перетворюється на величезний транснаціональний бізнес.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "Україна 24".

"Поки влада Браво розповідала про перемогу над пандемією, в Україні щодня від коронавірусу вмирали до тисячі людей", - заявив Рабінович.

На його думку, влада начебто бореться з усім, але гроші йдуть не туди.

"Я від Партії ОПЗЖ курую Одесу. Там у лікарнях - цілковита катастрофа. Побачивши це, я сам закупив 20 тонн кисню і передав їх для лікування підступних хворих. Чому я це повинен робити? Чому держава це допустила? Бюджет - це наші гроші", - додав політик.

Водночас він додав, що його дуже бентежить комерціалізація боротьби з ковідом.

"Не виключаю, що ще нас і сильно залякують. Так, це напевно небезпечно, але страх для імунної системи шкідливіше, ніж сам вірус. Тому потрібно більше посміхатися, радіти, вірити в себе, вірити в те, що все буде добре. А пандемію... пандемію ми зможемо перемогти тоді, коли припинять красти на коронавірусі", - резюмував Рабінович.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що американські вчені попереджають, що стрімке поширення штаму "Омікрон" практично гарантує, що це не остання версія коронавірусу, з якою зіткнеться світ. Вони запевнили, що нові варіанти COVID - 19 будуть продовжувати з'являтися.

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