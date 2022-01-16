Рабінович: COVID-боротьба перетворюється на великий транснаціональний бізнес

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі " Україна 24 ".

"Поки влада Браво розповідала про перемогу над пандемією, в Україні щодня від коронавірусу вмирали до тисячі людей", - заявив Рабінович.

На його думку, влада начебто бореться з усім, але гроші йдуть не туди.

"Я від Партії ОПЗЖ курую Одесу. Там у лікарнях - цілковита катастрофа. Побачивши це, я сам закупив 20 тонн кисню і передав їх для лікування підступних хворих. Чому я це повинен робити? Чому держава це допустила? Бюджет - це наші гроші", - додав політик.

Водночас він додав, що його дуже бентежить комерціалізація боротьби з ковідом.

"Не виключаю, що ще нас і сильно залякують. Так, це напевно небезпечно, але страх для імунної системи шкідливіше, ніж сам вірус. Тому потрібно більше посміхатися, радіти, вірити в себе, вірити в те, що все буде добре. А пандемію... пандемію ми зможемо перемогти тоді, коли припинять красти на коронавірусі", - резюмував Рабінович.