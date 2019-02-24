Рабінович: ми будемо об'єднуватися з усіма політсилами, які поділяють наші принципи

Рабінович вважає, що всім політикам необхідно домовлятися

"Оппозиционная платформа – За життя" готова объединяться со всеми политическими силами, которые разделяют принципы партии. Об этом рассказал народный депутат Украины и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Есть люди, которые мечтают о реванше. На выборах одни победили, затем – другие. И беда нашей страны в том, что все хотят реванша. Но нужно вместо этого, особенно после победы, садиться за стол переговоров и со всеми договариваться", – считает парламентарий.

По его словам, хотя в стране "разжигают ненависть", разделяют людей по разным вопросам, – всем политикам необходимо договариваться.

"Сегодня в Украине нет политических сил, с которыми я бы не разговаривал. Я веду переговоры со всеми и не стесняюсь об этом говорить. И даже с самыми "махровыми" слева и справа. Потому что мы одна семья. Если в семье ребенок пакостит, то вы же не выгоняете его из семьи, вы находите слова, чтобы его образумить. Во Львове и Одессе, в Днепре и в Харькове – мы все одинаковые", – подчеркнул народный депутат.

Политик считает, что украинским политсилам нужно объединяться на основе общих принципов.

"Мы будем объединяться с теми, кто разделяет наши три принципа. Первый – нейтральная, независимая, внеблоковая Украина. Мы с вами находимся в таком окружении и не можем его поменять. Ни Россия, ни Польша, ни Венгрия не уйдут от нас. А значит прочерчивать ненависть на века – это обрекать и нас, и наших детей на несчастье. Нам нужно находить пути выхода из этой ситуации", – заявил Рабинович.

Глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" пообещал, что в поисках мира в стране он напрямую обратится к российским депутатам.

"Я буду напрямую обращаться к законодательному собранию Российской Федерации с предложением собраться на нейтральной площадке и искать выход из ситуации. Второй принцип – отмена всех проведенных "реформ" и наказание виновных. Третий – нужно не бояться политических альянсов с теми, кто хочет "сшить" страну", – резюмировал Вадим Рабинович.