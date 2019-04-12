Рабінович: безвізовий режим потрібно підкріплювати економічним зростанням

Безвізовий режим України з Євросоюзом потрібно підкріплювати економічним зростанням, адже зараз українці просто не можуть собі дозволити поїздки за кордон. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Одне з головних досягнень нинішньої влади – безвізовий режим з Європою. Я пам'ятаю, як Петро Порошенко написав про те, що кожен українець може випити кави в Братиславі, полетіти лоукостом до Варшави або відвідати Віденську оперу. При 1200 гривень пенсії і зарплати в 3200 це дуже поганий жарт", – вважає парламентарій.

Рабінович підкреслив, що більшість українців їздять в Європу не подорожувати, а заробляти.

"Більшість українців не змогли скористатися всім цим для відпочинку, оскільки їх просто пограбували і дали можливість їхати з голим задом до Європи, де вони працюють, збираючи полуниці", – пояснив політик.

Народний депутат вважає, що безвізовий режим з країнами ЄС українці відчують краще, коли в Україні почнеться зростання економіки.

"Так, безвізовий режим краще, ніж візовий, але він повинен підкріплюватися економічним зростанням", – констатував Рабінович.