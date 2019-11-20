Рабінович: без аудиту держави у нас немає майбутнього

В Україні необхідно провести аудит, саме це допоможе державі стати на правильний шлях розвитку. Про це під час телемарафону "Діалог з країною" на телеканалі "112 Україна" заявив народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Якщо ми не проведемо аудит держави, який обіцяв нам президент Зеленський у своїй передвиборчій програмі, то ми не будемо знати, що робити далі!", – заявив політик.

Він нагадав, що багато країн-сусідів України зробили це і тепер активно розвиваються.

"Україна – єдина країна в Європі і одна з небагатьох у світі, економіка якої падає. З країни їдуть люди, знищується промисловість! Хіба ми "дурні"? Ні! Ця влада занадто хитра!", – вважає парламентарій.

Політик нагадав про те, що після розпаду СРСР Україна була шостою в світі за економічними показниками, але зараз країна залишилася ні з чим.

"Тому нам потрібен аудит держави. Потрібно, щоб нам чесно відповіли: "У такому-то році Вася, Петя, Коля вкрали стільки-то. В наступному ті вкрали стільки-то". Нам потрібні ці відповіді, щоб зрозуміти: дурні не ми, а просто ми ставимо "яресьок", які через три години після складання з себе повноважень залишали країну. І цей уряд вчинить так само..." – резюмував Рабінович.