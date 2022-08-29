Намагаються приховати вбивство 600 цивільних. Окупанти проводять "реконструкцію" Драмтеатру в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни терміново проводять "реконструкцію" зруйнованого Драмтеатру. Хочуть приховати вбивство близько 600 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Єдина історична цінність виникла в момент падіння двох бомб. І саме цю історичну цінність намагаються зараз сховати окупанти", - додав радник мера Маріуполя.

Андрющенко наголосив, що Драматичний театр не має ані історичної, ані архітектурної цінності - "як і всі типові споруди радянського періоду".

Нагадаємо, в березні російські військові скинули бомбу на Драмтеатр у Маріуполі, де ховались сотні людей.

Після чого Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків повідомила, що під завалами загинуло близько 300 людей.

Згодом журналісти Associated Press, які провели власне розслідування, поінформували, що жертвами внаслідок бомбардування Драмтеатру стали близько 600 людей.

При цьому самі російські окупанти продовжують приховувати кількість загиблих у Маріуполі. Вони зменшили кількість загиблих під завалами Драмтеатру в 25 разів.

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