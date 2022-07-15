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Намагався зупинити військовий ешелон. У Білорусі судитимуть "рейкового партизана"

Фото: у Білорусі судитимуть рейкового партизана (intex-press.by)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі затримали одного з" рейкових партизанів", який намагався зупинити військовий ешелон. Його звинувачують у скоєнні теракту і хочуть посадити на 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

У березні 2022 року житель Мінської області Сергій Глібко поклав на залізничні колії дві колоди і підпалив їх, щоб зупинити рух поїздів.

Тепер стало відомо, що прокуратура Білорусі звинувачує партизана за двома статтями КК РБ: ст. 289. ч. 1 "Акт тероризму та ст. 309. ч. 4 "Умисне приведення в непридатність транспортного засобу або шляхів сполучення".

Сумарно чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білоруські партизани зупиняють Російські потяги і завдають шкоди російській техніці, яка переміщується на території РБ.

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів.

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