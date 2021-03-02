Катував та погрожував зброєю: житомирському поліцейському оголосили підозру

За інформацією слідчих, у січні цього року двоє юнаків йшли пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів, коли їх зупинила група осіб та почала бити, вимагаючи зізнань у викраденні автомобіля та його місця перебування.

Пізніше, як розповідають в прокуратурі, на місце події прибув патруль, але поліцейський дістав пістолет, перезарядив його та почав погрожувати одному з юнаків, приставивши зброю до його голови. Поліцейський вимагав відомостей про викрадений автомобіль.

"Після цього правоохоронець вдарив потерпілого рукояткою пістолета по голові", - додали в прокуратурі.

Зараз вирішується питання про обрання всім трьом підозрюваним запобіжних заходів. Санкція статті, за якою їм повідомили підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.