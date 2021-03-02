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Катував та погрожував зброєю: житомирському поліцейському оголосили підозру

Автор: Дмитро Левицький

У Житомирській області поліцейському та ще двом особам оголосили підозру за фактами катування двох юнаків. Співробітник поліції погрожував одному з потерпілих зброєю.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За інформацією слідчих, у січні цього року двоє юнаків йшли пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів, коли їх зупинила група осіб та почала бити, вимагаючи зізнань у викраденні автомобіля та його місця перебування.

Пізніше, як розповідають в прокуратурі, на місце події прибув патруль, але поліцейський дістав пістолет, перезарядив його та почав погрожувати одному з юнаків, приставивши зброю до його голови. Поліцейський вимагав відомостей про викрадений автомобіль.

"Після цього правоохоронець вдарив потерпілого рукояткою пістолета по голові", - додали в прокуратурі.

Зараз вирішується питання про обрання всім трьом підозрюваним запобіжних заходів. Санкція статті, за якою їм повідомили підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Нагадаємо, у Черкаській області двох поліцейських підозрюють у катуванні затриманого. Чоловіка били залізним стільцем та шлангом від вогнегасника. Правоохоронцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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