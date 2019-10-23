Хто намагається дискредитувати Епікур - виробництво курятини без антибіотиків

Враховуючи нашу довгострокову та плідну співпрацю, нас дуже обурив інцидент з листом-погрозою на вашу адресу від нібито активістів незареєстрованої громадської організації. Повідомляємо, що цей випадок є продовженням інформаційної атаки на бренд Epikur.

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» - соціально-відповідальне виробництво. Ми готові до співпраці у правовому полі з усіма громадським організаціями та представниками ЗМІ, які звертаються до нас з пропозиціями чи коментарями. Також ми збираємо всі докази та подаємо заяву до поліції, щоб не залишити факт залякування та можливого перешкоджання діяльності наших партнерів від зловмисників, які змінили назву існуючої організації та видають себе за неї.

Цей випадок є не тільки наклепом на бренд Епікур, а й погрозою нашим партнерам. Юристи підприємства вже звернулись в поліцію та готовлять позови до суду з доказами причетних осіб та ймовірно виробників до цієї інформаційної атаки. Вважаємо необхідним зауважити, що цикл інформаційних атак на наше підприємство почався коли ми зареєстрували петицію про заборону безконтрольного використання антибіотиків в сільському господарстві.



Нагадаємо, Володимир-Волинська птахофабрика - україно-голландське підприємство яке сертифіковано за стандартами ISO 22000:2005 та дотримується HACCP.

Виробництво курятини здійснюється на підставі експлуатаційного дозволу. Виробничо-технічний цикл виробництва та потужності з виробництва і переробки харчових продуктів повністю відповідають нормам чинного законодавства, зокрема, але не виключно з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, безпеки життєвого середовища, тощо.



Комплекс очисних споруд птахофабрики складається з:

- механічної очистки - решітки, де відбувається затримка забруднювачів органічного та мінерального походження, які після накопичення утилізуються шляхом спалювання у печах спеціального призначення.

- пісколовки-жироловки - споруда для затримання піску і жирових відкладень, які після накопичення переробляться у мінеральні добрива.

- каскаду біологічних озер ( полів фільтрації) з площею водної поверхні 9 га. - для очищення стічних вод методом природньої біологічної очистки. Після накопичення мінеральних сполук, здійснюється очистка методом підйому на поверхню і осушення з подальшим внесенням у грунт у вигляді мінеральних добрив.



Система фільтрації є спеціальним відстійником, бетонне дно якого покрите плівкою та піском, щоб уникнення потрапляння у стічні чи грунтові води.



Кров під час технологічного процесу збирається у спеціальну ємкість. Надалі перекачується в цех шокової заморозки і реалізується звірогосподарствам.

Ми вважаємо, конкуренція має бути чесною та не виходити за межі моралі та закону.

Дякуємо, за підтримку, розуміння та надійне партнерство !

З повагою,

Генеральний Директор ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»

Аліна Сич

Посилання на петицію https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/6449