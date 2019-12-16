У п'ятницю Рада заслухає Пристайка

Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Заслуховування відбудеться у ході години запитань до уряду

У п'ятницю, 20 грудня, Верховна рада планує заслухати міністра закордонних справ Вадима Пристайка на годині запитань до уряду. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідна пропозиція надійшла від фракції "Європейська солідарність".

"У п'ятницю буде година запитань до уряду. Єдина пропозиція, яка була від фракції "Європейської солідарності" заслухати міністра закордонних справ... Немає заперечень заслухати міністра закордонних справ у п'ятницю. Ставимо це питання на голосування чи на консенсус? На консенсус", - заявив Разумков.

Нагадаємо, у Раді 18 жовтня відбулася перша година запитань до уряду у цьому скликанні.

Як писало РБК-Україна, Пристайко заявив, що українська сторона наполягає на адаптації мінських угод, однак про їх перегляд мова поки не йде. Глава МЗС підкреслив, що не бачить від російської сторони жодної згоди на адаптацію мінських угод.

Додамо також, міністр закордонних справ заявив, що "формула Штайнмайєра" може стати частиною закону про статус Донбасу. За словами Пристайка, вона узгоджена українською владою та тристоронньою контактною групою. Питання у тому, яким чином вона буде імплементована в українське законодавство.