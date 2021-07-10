У п'ятницю на Донбасі загинув український військовий, ще троє були поранені

На Донбасі за минулу добу в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець. Ще троє були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.
Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє - бойове травмування. Бійців доставили до лікувального закладу. Стан їх здоров'я - задовільний.
Усього ж протягом минулої доби в районі ООС зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Зайцеве бойовики обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру.
У районі Троїцького бойовики двічі вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру.
Неподалік Новомихайлівки ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Авдіївки окупанти обстріляли бійців ООС з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
А біля Оріхового російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.
Крім того, в районі населеного пункту Кримське військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Станом на 7 годину ранку суботи зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу Миронівського бойовики застосували артилерійські системи калібру 122-мм.
Неподалік населеного пункту Водяне біля Донецька противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели обстріл з артилерійських систем калібру 122-мм.
Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
"Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, позавчора бойовики на Донбасі вбили одного українського військового і ще одного поранили.
Крім того, спостерігачі ОБСЄ кажуть, що кількість випадків порушення режиму "тиші" на Донбасі останнім часом зросла втричі.