П'ята стаття НАТО ніколи не була такою слабкою. Нам потрібні справжні гарантії, - Зеленський

За словами президента, що потрібно шукати дієві гарантії для безпеки України.

Також він зазначив, потрібно щоб гарантії були юридично закріплені та потім не звучали відмови.

"Гарантії для нас, для нашого неба. Ми від цього не відмовимося. Нам потрібні довгострокові гарантії для нашої держави, для всіх українців, але конкретні речі, конкретні гарантії, юридично закріплені, щоб жодного сумніву не було, щоб не звучали відмовки, як звучать зараз від тих, хто підписав Будапешт", - сказав Зеленський.