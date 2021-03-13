RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

П'ять країн вимагають від ЄС обговорити несправедливий розподіл вакцин

Автор: Артур Родивилов

Лідери п'яти країн ЄС закликали до переговорів на вищому рівні для забезпечення "справедливого" розподілу вакцин в блоці. Вони наполягають, що при існуючій системі до літа країни-члени опиняться в дуже нерівній ситуації.

Про це повідомляє WION.

Канцлер Австрії Себастьян Курц висловив у п'ятницю припущення, що деякі члени ЄС, можливо, уклали "таємні угоди" з виробниками вакцин про отримання більшої кількості доз, ніж потрібно за загальноєвропейським угодами.

У п'ятницю Курц і глави урядів ще чотирьох країн ЄС направили лист президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн і президенту Європейського союзу Шарлю Мішелю, в якому говориться, що фармацевтичні компанії постачають вакцини в держави-члени не на рівних умовах.

"Якщо така система збережеться, до літа виникне і посилиться величезна нерівність між країнами - деякі можуть отримати колективний імунітет через кілька тижнів, а інші сильно відстають. Тому ми закликаємо якнайшвидше обговорити це важливе питання серед глав держав", - додали глави урядів.

Раніше у ВООЗ заявили, що зі 128 мільйонів введених сьогодні доз вакцин понад три чвертей щеплень зроблені лише в 10 країнах. На ці країни припадає 60 відсотків світового ВВП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус
Читайте також
Рівень госпіталізацій з COVID-19 перевищений у семи областях
До середини року Україна зможе вакцинувати менше 3% населення, - S&P
Прогноз погоди