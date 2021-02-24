П'ять країн ЄС закликали Брюссель збільшити виробництво вакцини

Литва, Бельгія, Данія, Іспанія і Польща закликали Євросоюз вжити термінових заходів щодо розширення потужностей з виробництва вакцини проти коронавірусу в Європі. Відповідний лист було направлено на ім'я голови Ради Європи Шарля Мішеля.
Лист було направлено напередодні засідання Ради Європи, яке відбудеться 25 лютого. На ньому, серед іншого, буде вирішуватися питання виробництва вакцини.
"Нові штами коронавірусу ставлять під загрозу зусилля країн-членів по боротьбі з пандемією і повернення до звичного ритму життя", - йдеться в листі.
Підписанти листа відзначають необхідність знайти способи надання допомоги виробникам вакцин, які знаходяться в Європі, якщо вони в процесі виробництва зіткнуться з непередбаченими перешкодами і не зможуть виконати передбачені плани з виробництва вакцин.
"Ці дії допоможуть Євросоюзу забезпечити своїх громадян вакцинами, якщо виникне необхідність у повторній вакцинації або в боротьбі держав-членів з мутаціями вірусу в майбутньому", - повідомили у президента Литви.
Нагадаємо, вчора Reuters повідомив, що у AstraZeneca з'явилися проблеми з постачаннями вакцини проти коронавірусу в ЄС.
Також повідомлялося, що Словаччина попросить країни ЄС поділитися надлишками COVID-вакцин.