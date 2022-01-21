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П'ять порушень на Донбасі: окупанти стріляли біля чотирьох населених пунктів

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Донбас, П'ятниця 21 січня 2022 07:50
П'ять порушень на Донбасі: окупанти стріляли біля чотирьох населених пунктів Фото: бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь (facebook com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

У четвер, 20 січня, з боку збройних формувань РФ зафіксовано п'ять порушень на Донбасі, чотири рази окупанти відкривали вогонь. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема в бік Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, в напрямку Катеринівки - з протитанкових гранатометів, неподалік від Мар'їнки - з ручних і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

З початку доби, 21 січня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, що бойовики до цього дві доби зберігали "тишу" на Донбасі.

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