П'ять порушень на Донбасі: бойовики стріляли з протитанкових гранатометів
Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції українських захисників 25 серпня. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
Поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Катеринівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Станом на 7:00 ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі обстрілюють позиції ООС за допомогою снайперів. В результаті молодий боєць був смертельно поранений.
Раніше повідомлялося, що бойовики звозять військову техніку на Донбасі. Окупанти розмістили гаубиці, танки та РСЗВ в Луганській і Донецькій областях.