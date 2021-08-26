П'ять порушень на Донбасі: бойовики стріляли з протитанкових гранатометів

Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції українських захисників 25 серпня. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

Поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Катеринівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.