П'ять світових авіакомпаній вводять електронні перепустки через COVID-19

П'ять великих світових авіакомпаній з грудня почнуть використовувати міжнародні електронні перепустки для пасажирів, які будуть вказувати на відсутність коронавірусу. Авіакомпанії розраховують, що це дозволить вийти з колапсу, який виник через пандемію.

Про це повідомляє Financial Times.

У проекті беруть участь дві американські компанії United Airlines і JetBlue Airways, німецька Lufthansa, британська Virgin Atlantic і швейцарська SWISS.

У разі проходження тестування на коронавірус, його електронний сертифікат викачуватиметься в додатку на смартфоні з QR-кодом. Потім результат тесту зможуть сканувати співробітники авіакомпаній і прикордонних служб.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі розробили три сценарії виходу авіації з карантину та відновлення польотів. Всі сценарії залежать від доступності вакцини від COVID-19. При кращому сценарії трафік 2024 року становитиме лише 92% від показника 2019 року.

Також повідомлялося, що з березня 2020 року в Німеччині скасували майже мільйон пасажирських авіарейсів через пандемію.