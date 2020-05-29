За п'ять місяців аварійна служба "Харківміськгазу" прийняла понад 5 тис. заявок

З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківміськгаз" прийняла 5,2 тис. заявок, з них 3,7 тис. – про витік газу. Причинами звернень здебільшого є витоки на внутрішньобудинкових газопроводах.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Майже 70% заявок пов'язані з аварійними ситуаціями на внутрішньобудинкових мережах, які можуть призвести до трагічних наслідків. Причиною трагедії найчастіше стає недбалість господарів.Самовільне втручання в цілісність газових приладів та внутрішньобудинкових газопроводів, використання газових приладів не за призначенням, нехтування перевіркою тяги та недотримання в належному стані систем дымових і вентиляційних каналів, користування несправним і застарілим газооборудованием - це основні порушення, допущені споживачі", - йдеться в повідомленні

У прес-службі зазначили, що згідно вимог чинного законодавства власник, балансоутримувач або орендар забезпечує утримання систем газопостачання, а також відповідає за технічний стан газопроводів, приладів та вентиляційних каналів.

"Аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківміськгаз" працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. У газовій компанії функціонують одночасно 12 бригад протягом доби. При виявленні запаху газу, раптового зникнення газу в будинку, при виявленні втручання сторонніх осіб у роботу газових мереж, при аварійних ситуаціях негайно повідомте аварійну службу газорозподільного підприємства по телефону "104", - йдеться в повідомленні.