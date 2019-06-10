За п'ять місяців 2019 року АДС "Дніпропетровськгазу" опрацювала майже 50 тис. заявок

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В середньому в аварійно-диспетчерську службу "Дніпропетровськгазу" щодня надходить 300 заявок від споживачів

З початку 2019 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Дніпропетровськгаз" прийняла від споживачів 49913 заявок. Більшість викликів пов'язані з витоком газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що витік блакитного палива в приміщенні може виникнути внаслідок самостійної заміни газового обладнання, втручання в систему непрофесіоналів, несправного технічного стану або використання застарілого обладнання, яке потребує капітального ремонту.

"В опалювальний період кількість дзвінків від споживачів значно зростає через включення в роботу опалювальних приладів. У той же час, слід пам'ятати, що з травня 2019 року відповідальність за безпечну експлуатацію газового обладнання покладається саме на споживачів", - говорить головний інженер АТ "Дніпропетровськгаз" Олександр Макаренко.

За словами прес-служби, в середньому в аварійно-диспетчерську службу АТ "Дніпропетровськгаз" щодня надходить 300 заявок від споживачів. Аварійна служба реагує на виклики споживачів цілодобово, у вихідні та святкові дні. Кожен телефонний дзвінок, який надходить на короткий номер "104", записується на електронні носії і ретельно опрацьовується диспетчером. Під час прийому заявки диспетчер аналізує ситуацію і ступінь її загрози. Споживача інструктують, як діяти в тому чи іншому випадку. Це дозволяє запобігти виникнення загрозливої ситуації ще до того, як аварійна служба приїде на місце виклику.

"Автомобілі служби "104" укомплектовані радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. На сьогоднішній день системою GPS-навігації обладнані всі автомобілів служби "104", що дозволяє диспетчеру в режимі онлайн оперативно визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду", - йдеться в повідомленні.