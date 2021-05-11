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П'яний співробітник СТО в Києві викрав "Лексус" клієнта і розбив його

Автор: РБК-Україна

Нетверезий співробітник станції техобслуговування (СТО) у Києві викрав автомобіль Lexus, який власник залишив для ремонту. Працівник не впорався з керуванням та потрапив у ДТП, розбивши машину.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України по Києву.

У поліцію Києва надійшло повідомлення про ДТП за участю автомобіля Lexus на вулиці Харченка. Машина в'їхала в електроопору. На місце аварії прибули правоохоронці. Вони з'ясували, що до події причетний співробітник СТО.

За попередніми даними, працівник станції в стані алкогольного сп'яніння викрав автомобіль, який власник залишив для ремонту. Однак співробітник не впорався з керуванням і виїхавши на узбіччя врізався в стовп.

23-річного місцевого жителя затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Співробітнику СТО загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: розбите авто клієнта СТО (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції. Крім того, він збив поліцейського. У цих ДТП були пошкоджені легковий автомобіль, кросовер Mazda і мотоцикл.

До цього в Києві на Печерську автомобіль Infiniti врізався в стовп. В результаті загинула пасажирка авто, водій і ще одна пасажирка отримали поранення.

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