П'яний та без посвідчення водія: винуватцю ДТП з трьома загиблими повідомили про підозру

Аварія сталася 24 серпня близько 23:00, на автодорозі "Борислав-Самбір-Мостиська-Дрогобич" у селі Попеля Дрогобицького району.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Фольксваген Пасат", 19-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з "Фольксвагеном Гольф", за кермом якого перебував мешканець того ж міста віком 40 років.

Внаслідок зіткнення водій "Гольфа" та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років, від отриманих травм померли на місці події.

Тілесні ушкодження отримали ще троє пасажирів "Гольфа" - двоє 19-річних та одна віком 17 років, жителі одного з сіл району – усі вони доставлені у лікарню. Також за медичною допомогою звернулись водій "Фольксвагена Пасат" та троє його пасажирок - мешканки Борислава віком 18, 19 та 22 роки.

Встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген Пасат" керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, чоловік ніколи не мав посвідчення водія.

Водія, що спричинив ДТП, затримали. Йому повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває.