П'яний окупант розповів про великі втрати у своєму підрозділі: перехоплення ГУР

Окупант жаліється, що місце де вони перебувають обстріляли українські військові, внаслідок чого залишилась лише велика канава.

"Якщо я сказав, що подзвоню тобі, то це не означає, що я дав слово і треба чекати саме у цей день мого дзвінка", - каже окупант своїй жінці.

Під час розмови жінка окупанта зрозуміла, що він п'яний, а він підтвердив це та заявив, що більше там нічого робити, окрім як пити.

Потім він розповів, що йому вдалося вижити, проте з 300 військових боєздатними лишилося лише 72. Інші загинули або отримали поранення.