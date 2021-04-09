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У Путіна заявили про загрозу повторення на Донбасі трагедії в Сребрениці

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що через ескалацію ситуації на Донбасі є загроза повторення трагедії в Сребрениці. Росія нібито постарається це запобігти.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, в Кремлі ніби-то побоюються відновлення повноформатних бойових дій в Україні.

"Всі країни світу, в тому числі і Росія, будуть в разі відновлення повноформатних бойових дій в Україні вживати заходів, щоб не допустити там повторення подій, подібних до тих, що сталися в 1995 році в Сребрениці", - заявив він.

Зазначимо, трагедія в Сребрениці - це однин з наймасштабніших військових злочинів в сучасній європейській історії, вчинений в ході Боснійської війни 13-22 липня 1995 року, який полягав в спланованому масовому вбивстві боснійських сербів близько 8 тисяч боснійських мусульман.

Нагадаємо, що Росія стягує війська до українського кордону, готуючись до навчань в Брянську і окупованому Криму.

Крім того, стало відомо, що більше 10 десантних і артилерійських катерів і суден РФ перехід перекидають з Каспійського в Чорне море.

В той же час в МЗС РФ заявили про "нарощування активності" збройних сил НАТО в Україні і в Чорному морі.

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