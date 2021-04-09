У Путіна заявили про загрозу повторення на Донбасі трагедії в Сребрениці

У Росії заявили, що через ескалацію ситуації на Донбасі є загроза повторення трагедії в Сребрениці. Росія нібито постарається це запобігти.

За його словами, в Кремлі ніби-то побоюються відновлення повноформатних бойових дій в Україні.

"Всі країни світу, в тому числі і Росія, будуть в разі відновлення повноформатних бойових дій в Україні вживати заходів, щоб не допустити там повторення подій, подібних до тих, що сталися в 1995 році в Сребрениці", - заявив він.

Зазначимо, трагедія в Сребрениці - це однин з наймасштабніших військових злочинів в сучасній європейській історії, вчинений в ході Боснійської війни 13-22 липня 1995 року, який полягав в спланованому масовому вбивстві боснійських сербів близько 8 тисяч боснійських мусульман.