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У Путіна заявили про відсутність контактів з офісом Зеленського

Автор: Артем Горовенко

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна не має контактів з Офісом президента України Володимиром Зеленським. У Кремлі уточнять, що їх "поки не було".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Поки не було", - відповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на прохання прокоментувати анонсовані президентом України Володимиром Зеленським переговори.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що найближчим часом голова його Офісу Андрій Єрмак зв'яжеться з представниками Росії. За його словами, на цьому наполягають керівництво ЄС і виконуюча обов'язки канцлера Німеччини Ангела Меркель.

Крім того, Зеленський відповів на питання про те, чи є на сьогодні загроза повномасштабної війни з Російською Федерацією.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська Федерація