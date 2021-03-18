У Путіна різко відреагували на слова Байдена про "вбивцю"

У Кремлі назвали висловлювання президента США Джо Байдена про президента РФ Володимира Путіна "дуже поганими". Він назвав його вбивцею.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости" .

За його словами, Байден однозначно не хоче налагоджувати відносини з Росією.

"Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США", - заявив Пєсков.

При цьому він не зміг сказати, чи планує сам Путін відреагувати на слова американського президента.

"Не можу вам точно сказати", - відповів Пєсков на відповідне питання.

Зазначимо, президент США Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року.