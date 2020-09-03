У Путіна пояснили, чому в РФ не відкривають справу через отруєння Навального

В Російській Федерації не бачать підстав для відкриття кримінальної справи у зв'язку з отруєнням Олексія Навального. В РФ поки що не отримували інформацію про причини стану Навального від німецької сторони.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, ТАСС передає.

Він зазначив, що Генпрокуратура Росії направила запит про правову взаємодопомогу в Берлін, однак відповіді поки не отримала.

"Ми, безумовно, зацікавлені у встановленні причин події з берлінським пацієнтом. Наші слідчі органи проводять необхідні перевірочні дії. Цим діям однозначно допоможе інформація німецької сторони. До цих пір будь-якої інформації ми не отримали, сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - сказав Пєсков.

Також він заявив, що не знає, кому могло бути вигідно отруєння Навального.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. У російському Омську лікарі не знайшли в його організмі отрут, назвавши робочим діагнозом - порушення обміну речовин. Через два дні після госпіталізації з ініціативи сім'ї Навального перевели в клініку "Шаріте" в Берліні.

Як повідомляло РБК-Україна, німецький уряд заявив, що Навальний був отруєний речовиною класу "Новачок".

Також повідомлялося, що ЄС і НАТО вимагають від Росії розслідування інциденту з Навальним.