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У Путіна відреагували на взаємні гарантії безпеки Швеції та Британії

Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Британія та Швеція підписали взаємні гарантії безпеки. У Кремлі заявили, що стежитимуть за зміною конфігурації НАТО біля кордонів Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".

"За всім, що пов'язано з діями, які здатні так чи інакше змінювати конфігурацію альянсу біля наших кордонів, ми спостерігаємо уважніше. Це предмет вельми ретельного аналізу. Поки що більше сказати ми не можемо", - заявив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час візиту прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до Швеції - сторони підписали взаємні гарантії безпеки. Аналогічну ж декларацію сьогодні посадовець підпише й з Фінляндією.

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