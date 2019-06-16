У Путіна пояснили вичікувальну позицію щодо Зеленського

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі не мають чіткої ясності щодо політики Зеленського

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив очікувальну позицію Путіна щодо президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі не мають чіткого розуміння щодо політики Зеленського та якими будуть його підходи до основних питань повістки дня. Також він зазначив, що незрозумілим залишається відношення президента України до Російської Федерації та мінських угод.

"Загалом підхід позитивний та очікування стриманого оптимізму є, але чіткої ясності, що ж буде відбуватися у Києві, наразі, на жаль, немає ні в кого", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін очікує, що Володимир Зеленський швидко зможе увійти в роль президента України і почати показувати результати.

Раніше Путін назвав Володимира Зеленського "хорошим актором" і додав, що для державних справ у нього мало досвіду і знань. Тоді Путін висловив надію коли-небудь познайомитися з Зеленським.

Як писало РБК-Україна, в ході спільного брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією. Однак український президент зазначив, що для початку переговорів з РФ необхідно посилити політичну, економічну та військову сфери України.