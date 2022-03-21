У Путіна можуть розглянути відмову від виборів губернаторів заради економії, - "Комерсант"
У президента Росії Володимира Путіна можуть розглянути можливість відмови від прямих виборів губернаторів в 2022 році в тих регіонах, де вони повинні пройти. Все через економію коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".
Видання з посиланням на джерела в адміністрації Путіна пише, що кілька губернаторів вже звернулися з таким проханням. Передбачається, що регіонам дадуть можливість змінити законодавство і відновити голосування в законодавчих зборах.
Також повідомляється, що остаточного рішення поки немає, але воно буде прийматися на найвищому рівні. До відмови від прямих виборів, стверджує "Комерсант", підштовхує зміна ситуації через війну проти України і необхідність витрачати досить великі бюджетні кошти.
Інші джерела відзначають, що у відмови від прямих виборів є і соціологічні причини. Незважаючи на те, що на тлі війни проти України рейтинг влади зростає, важко прогнозувати ситуацію до вересня 2022 року, оскільки можливі безробіття, дефіцит товарів і зростання цін можуть негативно позначитися на настроях росіян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз розробляє п'ятий пакет санкцій проти Росії, який, найімовірніше, включатиме нафтове ембарго.
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