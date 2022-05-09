Путін заявив про відсутність мирного шляху завершення війни з Україною

Росія, нібито, обрала б мирне врегулювання війни на території України. Однак їй, за словами голови Кремля Володимира Путіна, не залишили вибору.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
"Якби був хоч один шанс вирішити цю проблему іншими, мирними засобами, ми, звичайно, цей шанс використали б. Але нам цього шансу не залишили, не дали просто", - заявив Путін.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, Росію очікує поразка у війні проти нашої країни. Водночас країна-окупант не досягне жодних успіхів.
Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, під час сьогоднішньої промови з нагоди Дня перемоги, Володимир Путін нагадав населенню країни наративи російської пропаганди. Однак, мешканці тимчасово окупованих територій так і не стали свідками виступу голови Кремля. Трансляцію параду було несподівано перервано.
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