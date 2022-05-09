Путін заявив про відсутність мирного шляху завершення війни з Україною

Росія, нібито, обрала б мирне врегулювання війни на території України. Однак їй, за словами голови Кремля Володимира Путіна, не залишили вибору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " ТАСС ".

" Якби був хоч один шанс вирішити цю проблему іншими, мирними засобами, ми, звичайно, цей шанс використали б. Але нам цього шансу не залишили, не дали просто", - заявив Путін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, Росію очікує поразка у війні проти нашої країни. Водночас країна-окупант не досягне жодних успіхів.

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, під час сьогоднішньої промови з нагоди Дня перемоги, Володимир Путін нагадав населенню країни наративи російської пропаганди. Однак, мешканці тимчасово окупованих територій так і не стали свідками виступу голови Кремля. Трансляцію параду було несподівано перервано.

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