Путін заговорив про безвіз для іноземців "без взаємності"

"Я пропонував би не говорити про конкретні країни... не треба нікому нічого нав'язувати, треба просто говорити про співпрацю у двосторонньому плані. З приводу встановлення безвізового режиму треба з МЗС порадитися. З деякими вже є безвізові поїздки, навіщо їх згадувати. Просто МЗС доручити..." - сказав президент РФ Володимир Путін на засіданні Держради.

При цьому, за словами голови Кремля, в такому випадку він "не чіплявся б за взаємність".

"Я знаю, загальний принцип у МЗС - принцип взаємності. Тут, коли йдеться про забезпечення наших інтересів, потрібно принципи використати тоді, коли нам це на користь іде", - відреагував Путін.