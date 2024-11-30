Путин - убийца и террорист, Украина должна быть сильной на переговорах, - Зеленский

Киев должен быть на том же уровне или сильнее Российской Федерации, чтобы вступить в мирные переговоры. Владимиру Путину нельзя позволить выдвинуть ультиматум Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства Sky.com.
По его словам, не имеет значения, в каком городе или стране будут проходить переговоры, и какие лидеры будут присутствовать, если Украина не будет в более слабой позиции, чем Москва на поле боя.
По мнению Зеленского, "это минимум", а Украина действительно должна быть сильнее Путина, даже на одном уровне с единством партнеров.
"Они должны говорить с нами с политикой одного голоса. Если мы говорим с Путиным, то только с планом - мы не можем дать ему шанс поставить нам ультиматум. Он не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца, и он террорист, и он один в моем сознании", - сказал президент.
Российские военные 21 ноября атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой. Причиной стал удар накануне крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту возле Курска, во время которого погибли российские и северокорейские военнослужащие, в том числе генералы.
Путин заявил, что РФ провела испытательный пуск ракеты средней дальности "Орешник". Однако в ГУР Минобороны уточнили, что агрессор ударил по Днепру из ракетного комплекса "Кедр".
28 ноября российский диктатор пригрозил ударить ракетой "Орешник" по центрам принятия решений в центре Киева.
Президент Зеленский уверен, что применяя "Орешник", Путин пытается не позволить новоизбранному президенту США Дональду Трампу закончить войну.
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