Путин - убийца и террорист, Украина должна быть сильной на переговорах, - Зеленский

По его словам, не имеет значения, в каком городе или стране будут проходить переговоры, и какие лидеры будут присутствовать, если Украина не будет в более слабой позиции, чем Москва на поле боя.

По мнению Зеленского, "это минимум", а Украина действительно должна быть сильнее Путина, даже на одном уровне с единством партнеров.

"Они должны говорить с нами с политикой одного голоса. Если мы говорим с Путиным, то только с планом - мы не можем дать ему шанс поставить нам ультиматум. Он не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца, и он террорист, и он один в моем сознании", - сказал президент.