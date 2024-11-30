Путин - убийца и террорист, Украина должна быть сильной на переговорах, - Зеленский
Киев должен быть на том же уровне или сильнее Российской Федерации, чтобы вступить в мирные переговоры. Владимиру Путину нельзя позволить выдвинуть ультиматум Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства Sky.com.
По его словам, не имеет значения, в каком городе или стране будут проходить переговоры, и какие лидеры будут присутствовать, если Украина не будет в более слабой позиции, чем Москва на поле боя.
По мнению Зеленского, "это минимум", а Украина действительно должна быть сильнее Путина, даже на одном уровне с единством партнеров.
"Они должны говорить с нами с политикой одного голоса. Если мы говорим с Путиным, то только с планом - мы не можем дать ему шанс поставить нам ультиматум. Он не может поставить нам ультиматум, потому что он убийца, и он террорист, и он один в моем сознании", - сказал президент.
Ультимативные угрозы Путина
Российские военные 21 ноября атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой. Причиной стал удар накануне крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту возле Курска, во время которого погибли российские и северокорейские военнослужащие, в том числе генералы.
Путин заявил, что РФ провела испытательный пуск ракеты средней дальности "Орешник". Однако в ГУР Минобороны уточнили, что агрессор ударил по Днепру из ракетного комплекса "Кедр".
28 ноября российский диктатор пригрозил ударить ракетой "Орешник" по центрам принятия решений в центре Киева.
Президент Зеленский уверен, что применяя "Орешник", Путин пытается не позволить новоизбранному президенту США Дональду Трампу закончить войну.
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