Путін вакцинувався від COVID

За його словами, після вакцинації Путін почуває себе добре.

"Путін прищепився від коронавірусу. Почуває себе добре. Завтра у нього повноцінний робочий день", - заявив Пєсков.

Раніше Пєсков заявляв, що Путін вакцинується однієї з трьох російських вакцин, однак він не уточнив, який саме.

"Всі три російські щеплення абсолютно надійні і ефективні", - заявив тоді він.

Відзначимо, що в Росії вакцинують препаратами "Супутник V", "ЭпіВакКорона" і "КовіВак".