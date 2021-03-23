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Путін вакцинувався від COVID

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 23 березня, президент Росії Володимир Путін зробив перше щеплення від коронавірусу. Однак не відомо, якою саме вакциною він прищепився.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "ТАСС".

За його словами, після вакцинації Путін почуває себе добре.

"Путін прищепився від коронавірусу. Почуває себе добре. Завтра у нього повноцінний робочий день", - заявив Пєсков.

Раніше Пєсков заявляв, що Путін вакцинується однієї з трьох російських вакцин, однак він не уточнив, який саме.

"Всі три російські щеплення абсолютно надійні і ефективні", - заявив тоді він.

Відзначимо, що в Росії вакцинують препаратами "Супутник V", "ЭпіВакКорона" і "КовіВак".

Нагадаємо, Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) направить у квітні в Росію групу експертів, які перевірять клінічні випробування і виробництво вакцини "Супутник V".

А єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон впевнений, що ЄС не потрібна російська вакцина, оскільки Євросоюз зможе добитися колективного імунітету до 14 липня, використовуючи наявне європейське виробництво.

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Новини України Володимир ПутінвакцинаціяКоронавірусРосійська Федерація
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