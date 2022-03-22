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Путін звільнив тисячі охоронців і секретарів через острах бути вбитим, - ЗМІ

Володимир Путін (Фото: delfi.lt)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії Володимир Путін змінив близько 1000 персональних співробітників і асистентів у лютому. Він боїться, що вони можуть його отруїти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Beast.

Американське видання з посиланням на власне джерело в російському уряді повідомляє, що в оточенні Путіна найбільше оновився штат охоронців, кухарів, а також секретарів. Експерти відзначають, що глава Росії найбільше боїться отруєння.

Нагадаємо, раніше екс-командувач армією США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що вважає цілком можливим повалення режиму Путіна.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Путін