Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву

Президент отметил, что "если бы ваши журналисты видели, как нашими ракетами были уничтожены целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то рассказать", потому что "они бы не остались в живых".

"Если они (журналисты - ред.) что-то и видели, то со стороны. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику. Одна из целей "специальной военной операции" - демилитаризация Украины", - сказал Путин.