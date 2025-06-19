Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву

Российский диктатор Владимир Путин отрицает, что обстрел РФ по Киеву в ночь на 17 июня был направлен на жилую застройку и гражданское население столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.