Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву
Российский диктатор Владимир Путин отрицает, что обстрел РФ по Киеву в ночь на 17 июня был направлен на жилую застройку и гражданское население столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.
Президент отметил, что "если бы ваши журналисты видели, как нашими ракетами были уничтожены целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то рассказать", потому что "они бы не остались в живых".
"Если они (журналисты - ред.) что-то и видели, то со стороны. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику. Одна из целей "специальной военной операции" - демилитаризация Украины", - сказал Путин.
Массированная атака 17 июня
В ночь на 17 июня российские террористы совершили очередную масштабную комбинированную воздушную атаку за весь период полномасштабной войны.
Агрессор выпустил по Украине 440 ударных беспилотников, и 32 ракеты различных типов. Всего было применено 472 средства воздушного нападения. Целью атаки были Киев и Одесса.
В результате удара ракетой Х-101 в Киеве полностью был разрушен подъезд девятиэтажного дома.
Согласно последним данным, во время обстрела столицы погибли 28 человек, большинство из которых жертв (23 человека) находились в разрушенном доме.
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