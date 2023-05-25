Путин - цель №1, но не для убийства. ГУР разъяснило заявление о ликвидации диктатора

"Я понимаю, что есть медийщики, и это нормально, которые готовят и подхватывают наиболее жареные факты. Но в оригинале было несколько по-другому", - отметил он.

Юсов не возразил, что Путин - явный военный преступник, как и вся его банда и он действительно цель №1 с точки зрения задержания и доставки в Международный уголовный суд в Гааге.

"Украина цивилизованное государство и действует цивилизованными методами. Сейчас тратить какие-то нам усилия для того, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина, то мы можем долго об этом говорить, но это вопрос целесообразности", - добавил представитель разведки.

Он отметил, что необходимость задержать Путина как военного преступника и его приспешников и доставить в международный трибунал - это вопрос справедливого наказания, который обязательно будет реализован.

"Гаага для Путина неизбежна. И в данной ситуации даже лучше, чтобы на этом трибунале он был жив", – добавил Юсов.

Напомним, в интервью Welt представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Путин входит в условный список людей, которых Украина желает ликвидировать. Кроме него туда входит основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие ответственные за вторжение в Украину. Это заявление пошло в разрез с мнением главы разведки Кирилла Буданова, который говорил о том, что Путин не является целью Украины в контексте физической ликвидации.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Он будет действовать до конца его жизни.