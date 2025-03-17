Путин уже неделю не может выдавить из себя "да" на предложение о перемирии, - Зеленский

Глава государства напомнил, что завтра - уже неделя с того момента, как США предложили Украине и России начать перемирие в небе, на море и на фронте на 30 дней. Такое предложение уже давно можно было начать реализовывать.



"Сейчас уже почти неделя, как абсолютно всем в мире - даже тем, кто уже три года не хотел признавать правду, - очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает эту войну. Именно Путин уже неделю не способен выдавить из себя "да" в ответ на предложение тишины", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что безусловное предложение тишины - это фактически сохранение жизней. В это время дипломаты смогли бы работать для гарантирования безопасности и надежного мира. Но Россия игнорирует такое предложение.

"Давление нужно, чтобы наконец-то в Москве восприняли, что их войну надо завершать", - добавил президент.