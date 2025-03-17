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Путин уже неделю не может выдавить из себя "да" на предложение о перемирии, - Зеленский

Киев, Понедельник 17 марта 2025 21:28
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Путин уже неделю не может выдавить из себя "да" на предложение о перемирии, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин неделю не соглашается на предложение о 30-дневном перемирии. Он затягивает войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что завтра - уже неделя с того момента, как США предложили Украине и России начать перемирие в небе, на море и на фронте на 30 дней. Такое предложение уже давно можно было начать реализовывать.

"Сейчас уже почти неделя, как абсолютно всем в мире - даже тем, кто уже три года не хотел признавать правду, - очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает эту войну. Именно Путин уже неделю не способен выдавить из себя "да" в ответ на предложение тишины", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что безусловное предложение тишины - это фактически сохранение жизней. В это время дипломаты смогли бы работать для гарантирования безопасности и надежного мира. Но Россия игнорирует такое предложение.

"Давление нужно, чтобы наконец-то в Москве восприняли, что их войну надо завершать", - добавил президент.

Предложение США о прекращении огня

Напомним, во вторник, 11 марта, американские чиновники на встрече с украинскими предложили идею о прекращении огня между Украиной и Россией на 30 дней. Украина приняла предложение.

При этом Россия не дала окончательный ответ. Москва выдвинула свои условия, при которых она может пойти на перемирие.

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