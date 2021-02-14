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Путін пов'язав акції в підтримку Навального з пандемією коронавіруса

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 04:39
Путін пов'язав акції в підтримку Навального з пандемією коронавіруса Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального пов'язані з пандемією коронавіруса. Люди вийшли на вулиці нібито через те, що у них накопичилося роздратування через погіршення якості життя за період карантину.

Про це Путін заявив під час спілкування з журналістами в суботу.

Він зазначив, що "всякі протиборчі сили" намагаються використати ситуацію.

"Фігуранта цієї (Навального, - ред.) використовують саме зараз. Саме тоді, коли у всіх країнах світу, в тому числі у нас, виникає втома у людей, виникає накопичене роздратування. Виникає невдоволення, в тому числі по відношенню до умов, в яких вони живуть, рівнем своїх доходів", - сказав Путін.

Раніше в Кремлі прокоментували масові затримання в Росії на протести через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Акції проходили кілька днів і супроводжуються жорсткими затриманнями. Всього на протестах затримані тисячі людей.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України зробило заяву з-за придушення протестів у Росії. Україна закликає ввести санкції проти Російської Федерації.

Протести в Росії почалися після того, як Навальний повернувся з Німеччини після отруєння "Новачком". Його затримали в аеропорту. Незабаром Навального засудили до 3,5 років колонії.

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