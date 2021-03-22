Путін на четвертий місяць вакцинації погодився зробити щеплення від COVID

Повідомляється, що сьогодні Путін провів нараду про нарощування виробництва вакцин від коронавірусу.

"Вакцинація - це добровільний вибір кожної людини, його особисте рішення. До речі я сам маю намір зробити це (щеплення, - ред.) завтра", - зазначив російський президент.

У той же час його прес-секретар Дмитро Пєсков уточнив, що Путін зробить щеплення однією з трьох російських вакцин. За словами представника Кремля, "всі вакцини хороші і надійні". Він зазначив, що вакцинація Путіна не буде публічним заходом.

Відзначимо, в Росії вже кілька місяців йде вакцинація від коронавірусу, з початку кампанії повний цикл щеплень отримали понад 4 млн осіб.