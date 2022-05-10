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Путін не зміг оголосити про успіхи у війні з Україною на параді 9 травня, - Міноборони Британії

Фото: Путін не зміг заявити про успіхи у війні (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Недооцінка Росією опору України та її планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних помилок. Це не дозволило Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді на честь Дня перемоги 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Дуже ймовірно, що план вторгнення Росії був заснований на помилковому припущенні, що вона зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити і обійти населені пункти", - йдеться в повідомленні.

Це припущення спонукало сили росіян спробувати провести початкову фазу операції легким і точним підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами.

"Цей прорахунок призвів до непомірних втрат і подальшого ослаблення оперативного фокусу Росії", - зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Путін своєю промовою на параді в Москві 9 травня показав, що він не має підстав оголошувати про перемогу над Україною.

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